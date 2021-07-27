Вологжанки взяли 1 и 2 место в чемпионате России по пожарно-спасательному спорту

Чемпионат России в Екатеринбурге Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Екатеринбурге на чемпионате России по пожарно-спасательному спорту успешно выступили вологодские девушки. На 100-метровой полосе вологжанка Дарья Лобанова взяла золото, серебро забрала Полина Мясоедова.

Смотреть видеосюжет Вологжанки взяли 1 и 2 место на чемпионате России

В результате испытаний юношеская команда Вологодской области попала в топ-10 лучших команд России. Теперь вологжане смогут поучаствовать и в зимнем чемпионате России (в закрытых помещениях). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

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В соревнованиях участвовало около 500 спортсменов из 25 регионов страны в 4 дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание.