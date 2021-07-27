Волонтеров приглашают поучаствовать в раскопках под Кирилловом

Раскопки Фото: cultinfo.ru

В Кирилловском районе археологи нашли наконечники стрел, изготовленные 9 000 лет назад. Находка была сделана на раскопках памятника «Погостище». В течение нескольких лет представители Череповецкого государственного университета и Череповецкого музея археологии исследуют стоянку каменного века.

Руководитель экспедиции Наталья Косорукова рассказала о раскопках: "Впервые встретили наконечники из дерева. Есть наконечник копья, он массивный, с пазами для закрепления кремниевых пластин. Также есть инструменты для плетения сетей, обломки ножей из кости. Есть интересное изделие, которое сначала мы приняли за обычную трубчатую кость. Когда помыли, обнаружили на ней орнамент. Вероятно, это изделие использовалось для хранения игл и других мелких инструментов древнего человека. Подобные находки встречаются, но в наших краях мы нашли такое впервые". Об этом сообщил портал культуры в Вологодской области.

Сообщается, что условия для археологов не самые комфортные: даже несмотря на сухую погоду приходится помпами откачивать воду. Раскоп расположен ниже уровня воды.

Желающие побыть волонтерами на археологических раскопках под Кирилловом могут обратиться к Наталье Косоруковой по телефонам +7 921 131−83−76 или +7 921 232−48−21. Экспедиция продлится до 30 августа.