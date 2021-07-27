В школы Вологды установят охранные системы на 38 млн рублей

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В школах областной столицы появятся системы оповещения при ЧС, охранная сигнализация и домофоны. На эти цели городу выделили 38 миллионов из бюджета Вологодской области по программе антитеррористической защищенности объектов социальной сферы для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Мэр Вологды Сергей Воропанов пояснил: «В прошлом году по этой программе мы выполнили работы на более чем 20 миллионов рублей. В школах были установлены камеры, турникеты, рамки металлодетекторов. Мы продолжаем начатые работы: установим современную систему оповещения при чрезвычайной ситуации, смонтируем новую охранную сигнализацию, обновим ограждение по периметру или установи домофоны на калитках. К работам необходимо приступить еще до начала учебного года».

Системы оповещения установят в школах: №№ 1, 3, 12, 14, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37 и 41. Охранная сигнализация появятся в школах: №№ 5, 8, 14, 16, 22, 26, 28, 30, 32, 33, 35 и 37. Домофонная система: №№ 5, 8, 14, 16, 22, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37. Новое ограждение будет установлено и частично заменено старое в школах: №№ 8, 14, 16, 22, 33, 35, 39.

Кроме того, в школах №№ 7, 15, 33, лицее № 32, детских садах №№ 22, 24, 26, 55, 56 и здании на улице Яшина, 40А идет капитальный ремонт.