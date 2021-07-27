Под Череповцом машина съехала в кювет: погибла молодая девушка

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповецком районе в 5 километрах от города вчера около 11 вечера произошла страшная авария. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Датсун» по какой-то причине слетел в кювет, машина перевернулась. 24-летняя девушка-пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице.

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, по факту смертельного ДТП будет проведена проверка и принято процессуальное решение.