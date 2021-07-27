В Череповце осудили вандалов, надругавшихся над талисманом хоккейной команды

Кадр с видеозаписи вандализма

В Череповце полицейским удалось выследить двух вандалов, которые в ночь с четверга на пятницу напали на рысенка Севу — талисмана хоккейного клуба «Северсталь» у Ледового дворца.

Фигура была выставлена всего 2 недели назад. 23-летнего молодого человека взбудоражил спортивный инвентарь, который он пожелал вырвать из рук рысенка и получить задаром. В итоге, мужчина оторвал клюшку прямо с лапой фигуры. Второй мужчина пассивно наблюдал за совершением преступления. Через некоторое время на место прибежал охранник: хулиганам пришлось оставить добычу и бежать.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, на мужчину составлен протокол за мелкое хищение. Суд назначил ему арест на 10 суток.