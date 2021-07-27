Молодой водитель перевернулся на въезде в Череповец, погибла 24-летняя девушка

26 июля под Череповцом иномарка вылетела в кювет. ЧП случилось около 23:00 часов на въезде в Череповец. Стали известны подробности произошедшего.

Автомобиль «DATSUN on-DO» под управлением 19-летнего молодого человека выехал с дороги на 5-ом километре от Череповца.

Автомобиль вылетел с дороги, получил серьезные кузовные повреждения. Водитель не пострадал, но 24-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении, получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась в реанимации череповецкой больницы.