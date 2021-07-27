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Общество27 июля 2021 10:21

Вологжане на авиасалоне МАКС присмотрели три самолета

Они могут появиться у местного авиапредприятия в 2023 году
Иван Чухнин
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Вологодское авиапредприятие обновит парк: три самолета ИЛ-114-300 будут взяты в лизинг. Однако это случится лишь в 2023 году. На авиасалоне "Макс-2021" был подписан протокол о намерениях.

Российская разработка ИЛ -114-300 предназначена для перелетов внутри страны. В салоне могут разместиться до 68 пассажиров, дальность перелета - до 1,5 тыс. км. С новой техникой вологжане смогут открыть новые маршруты, например, на Мурманск и Нижний Новгород.

Пока в наличии у вологодского авиапредприятия устаревающие Як-40, Ан-24, Ан-26. В связи с крупной покупкой в Вологде намерены отремонтировать взлетную полосу .