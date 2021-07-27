В Вологодской области продлили доплаты работникам, занятых помощью больным с COVID-19

В Вологодской области будут выплачивать стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19 и не вошедшим в федеральный перечень. Финансирование будет происходить из областного бюджета. Надбавку к зарплате медики и другой персонал, работающий в зоне риска, получали, и как продекларировал губернатор, будут получать до конца 2021 года.

Олег Кувшинников заявил об этом на оперативном совещании по борьбе с коронавирусом.

При необходимости, заверил чиновник, выплаты будут продлены и в 2022 году.

Напомним, региональные доплаты с апреля 2020 года стали получать сотрудники обсерваторов, специалисты, проводящие тестирование на коронавирус, работники отделений судебно-медицинской экспертизы и другой персонал ковидных стационаров: дезинфекторы, кастелянши, лифтёры, буфетчицы, уборщицы.

Ситуация с COVID-19 в регионе остаётся сложной: госпитали заполнены на 85%, лечение от коронавируса в них проходят 1152 пациента. Напомним, все инфицированные старше 60 лет подлежат госпитализации.