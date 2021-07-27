Влюбленный череповчанин угнал и разбил "Мерседес" за 1,7 млн рублей

Фото: отдел ГИБДД г.Череповца

Череповчанин угнал "Мерседес" и разбил его. По его словам, угонять он вовсе не собирался, - так получилось само.

Как сообщает УМВД по Череповцу, в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она вечером оставила на парковке у дома по проспекту Победы автомобиль «Мерседес Бенц», а утром его не обнаружила. Стоимость авто - более 1,7 млн. рублей. Полиция сработала оперативно: объявлен план "Перехват". Однако угнанную машину нашли в Череповецком районе, иномарка попала в сильное ДТП. Водитель, не справившись с управлением, на большой скорости въехал в стоявший на обочине ВАЗ. В салоне припаркованного авто никого не было, так что никто не пострадал. Однако обе машины были повреждены, а угонщик скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска он был установлен и задержан. Им оказался 26 летний череповчанин, он был доставлен в отдел полиции. Молодой человек рассказал, что утром во дворе дома нашел связку ключей. Он легко вычислил - ключи от какого это автомобиля. Он пытался выставить пост о находке в одной из социальных сетей и найти собственника.

Однако в это время поссорился со своей девушкой и решил доехать до нее на чужом "мерседесе", чтобы и помириться. Девушка жила в одной из деревень Череповецкого района. Однако, до возлюбленной он не доехал, а разбил две машины.

Против 26-летнего череповчанина возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Угон». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.