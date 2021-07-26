Трое вологжан выступят на Паралимпийских играх в Токио

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Трое спортсменов из Вологодской области отобраны на Паралимпийские игры в Токио. Всемирные соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября в Японии.

Череповчанин Александр Курзин - многократный чемпион и призер российских и международный соревнований - получил именную лицензию в фехтовании на колясках. Александр Беляев - Чемпион России 2021 года - в составе Сборной Паралимпийского комитета России будет бороться за победу в плавании. Вологжанка Арина Герасимова выступит в составе российской сборной по голболу.

Всего в сборную от России вошли 385 спортсменов.