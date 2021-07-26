Мошенники попросили у вологжан 47 тысяч рублей на похороны вдовы поэта Виктора Коротаева

Вера Коротаева находится в прекрасной форме! Фото: ВКонтакте, страница Веры Коротаевой

В социальных сетях на страничке дочери поэта Виктора Коротаева Ольги появился пост: "Этой ночью нашу семью поразила страшная новость… Моя мамочка не выдержала и покинула нас… Врачи ничего не успели сделать и инсульт поразил её. Всё слишком резко и неожиданно, скорую ждали очень долго, а время шло на секунды. Попрошу подойти к моей проблеме с пониманием и если есть возможность немного помочь мне. Я собрала некоторую часть на похороны и агента, осталось набрать еще около 47 тысяч. Хотя бы в долг… Прошу помощи! Всем спасибо… Берегите себя и своих родных…" Далее шли реквизиты карты одного из банков.

Чтобы опровергнуть сообщение о смерти, на связь вышла сама Вера Коротаева, которая, кстати, недавно отпраздновала юбилей и находится в прекрасной форме. "Дорогие друзья , взломщики странички моей дочери меня похоронили и от ее имени собирают по 47000 руб. с каждого! Будьте бдительны, не реагируйте! Я чувствую себя хорошо! t 36 весела и даже помолодела..."

В доказательство того, что женщина живее всех живых, она рассказала и о личной жизни: "Вчера на ночь позвонил мой старый друг издалека, поздравил с Днём рождения и говорил ласковые слова, наверно, приедет, обсуждали современных мужчин, я сказала ,что они сегодня не женятся. Он признал это, сказал «не те..!» Я добавила , что недавно сидела в кафе - напротив сидел мужчина за 30, мне строил глазки , меня удивило то, что он был подстрижен под ... динозавра.. Мой друг на проводе рассмеялся, только и сказал с сожалением, что теперь мужчины это делают, чтобы выделиться хоть чем-то из толпы. Мы долго смеялись - нам было весело. Говорю : «из достойных только ты и остался! Приезжай!»

Ранее, в феврале, мошенники делали клон странички Веры Коротаевой ВКонтакте, с которой рассылали просьбы о денежной помощи.