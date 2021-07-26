С кладбищенским мусором власти борются штрафами

Череповчанка прибиралась на кладбище. Могилку она убрала, но мусор в контейнер не выбросила. Ее вычислили и наказали. За подобное нарушение физлиц могут оштрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей; должностных лиц — от десяти до тридцати тысяч рублей.

Рейд проходил на Ивачевском кладбище. «Объем мусора был не очень большой. После уборки на могиле мусор просто выкинули на обочину. В этот момент у нас проводился рейд по осмотру территории, то есть специалисты комитета лично зафиксировали факт. Контейнеры на кладбище стоят, но нарушителю было лень до них дойти», — сообщает официальный сайт Череповца информацию от Виктории Быстровой, ведущего специалиста комитета охраны окружающей среды мэрии.

Материалы по правонарушению рассматривал городской суд, он назначил штраф - 1 тысячу рублей.