В Череповце водитель влетел в пассажирский автобус на полной скорости

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповце на улице Ленина произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Утром 24 июля 36-летний водитель "Дэу Нексия" несся по городу с превышением скорости и не сумел вовремя затормозить. В результате, по данным городского отдела ГИБДД, легковушка влетела в стоящий автобус "Лиаз".

Скорая помощь госпитализировала горе-водителя в медсанчасть "Северсталь". В результате аварии пострадали и две пассажирки общественного транспорта: их осмотрели на месте и назначили амбулаторное лечение.