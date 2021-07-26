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Происшествия26 июля 2021 16:01

В Череповце водитель влетел в пассажирский автобус на полной скорости

Мужчина легковушки ехал по городу с превышением скорости
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповце на улице Ленина произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Утром 24 июля 36-летний водитель "Дэу Нексия" несся по городу с превышением скорости и не сумел вовремя затормозить. В результате, по данным городского отдела ГИБДД, легковушка влетела в стоящий автобус "Лиаз".

Скорая помощь госпитализировала горе-водителя в медсанчасть "Северсталь". В результате аварии пострадали и две пассажирки общественного транспорта: их осмотрели на месте и назначили амбулаторное лечение.