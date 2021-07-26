Череповчанка хотела найти работу на удаленке, но обнаружила лишь аферистов

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В Череповце в отдел полиции обратилась 35-летняя местная жительница. После общения с потенциальными работодателями с ее счета списали 56 тысяч рублей.

Как выяснилось, дама искала удаленный вид работы. На собеседовании у нее спросили данные банковской карты, а также 8 тысяч на оформление документов и страховок. Позже с ее карты списали еще 48 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

За минувшие сутки мошенники выманили у вологжан похожим образом 61 тысячу рублей. Сохраняйте бдительность при оплате различных услуг и общению с "работниками банков" и "правоохранителями", которые просят вас перевести куда-то деньги.