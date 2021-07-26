Спасатели успокоили вологжан: жара на это лето окончилась

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Вологжанам сообщили ожидающуюся погоду на август. Пресс-служба УМЧС по Вологодской области утверждает, что температура перестанет быть аномальной, и в последний месяц лета не будет сильно отличаться от среднестатистических значений.

— Средняя температура днём будет около + 21° С, ночью же средняя температура ожидается на уровне +14° С. При этом максимальная температура в этом месяце: + 24° С, а минимальная: +10° С, — сообщают спасатели.

Это означает, что ситуация с пожарами должна несколько улучшиться, а вологжане перестанут падать в обморок от перегрева и мечтать о кондиционере. В августе ожидается облачная погода и дожди: всего 8 солнечных дней, 17 облачных дней и 6 дней с осадками.

Остается опасность попасть в грозу. Соблюдайте технику безопасности. Под Минском в дерево, под которым от дождя пряталась компания, ударила молния: девушка погибла, 4 парней получили страшные травмы.