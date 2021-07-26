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Происшествия26 июля 2021 15:00

В Кириллове дворника осудили за мошенничество с пособием

Мужчина нашел работу, но продолжал получать выплаты от государства
Евдокия САХАРОВА
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Жителю Кириллова придется отбыть 100 часов на обязательных работах за мошенничество. В ходе следствия выяснилось, что вологжанин зарегистрировался в центре занятости как безработный и начал получать положенное в таких случаях пособие.

Однако позже мужчине удалось устроиться на работу дворником. Факт своего трудоустройства он от государства скрыл, пособие продолжало поступать на счет. Вологжанина осудили, учитывая мнение государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, личности виновного. Об этом сообщила прокуратура Вологодской области.