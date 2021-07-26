В Череповце ребенок оторвал голову кошке

Место происшествия Фото: www.gorodche.ru

В Череповце вновь от действий вандалов пострадала очередная топиарная фигура. На этот раз - кошка. Выяснилось, что ребенок проезжал на самокате и задел травяной объект - голова отвалилась сразу. По-видимому, неизвестные сломали фигуру раньше, а потом поставили ее на место, чтобы никто не заметил.

Руководитель школы архитектурных и городских исследований города Череповца объяснила GorodChe, почему в городе постоянно ломают уличные объекты: "Такие фигуры не представляют какой-либо культурной ценности, и люди это понимают. Особенно на контрасте с тротуарами, по которым невозможно ходить, на контрасте с разбитыми дорогами. Деньги, потраченные на кота, можно было бы вложить в ремонт тротуара, и люди на подсознательном уровне это понимают. Кроме того, играет роль и материал. Например купец, который превратился в мем. Из чего он сделан? Из стеклопластика с имитацией под бронзу. А топиарные фигуры? Они должны быть из травы, из настоящей, а не из искусственной. Это обман. Отсюда и низкая культура и отсутствие уважения к объекту. Бронзовую девочку с бисквитом никто не ломает, наоборот, ее любят в городе".

Пострадавшую кошку увезли в ремонт на неизвестное время. В ремонте и Тобик, и талисман хоккеистов Сева. Вандалов сейчас ищут по камерам видеонаблюдения. "А действительно, нужны ли городу такие фигуры, может лучше их не ставить? Может быть, арт-объекты должны нести какую-то функциональность, быть не просто украшением, а продолжением среды? Вопрос для Череповца довольно сложный", - пояснила Екатерина Кузнечикова.

Мэр Череповца предоставил видео с камер. Молодой парень отработал удар ногой на кошке. Его ищет полиция.