Вологжанин ворвался в чужую квартиру, выпил одеколон и заснул

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В Великом Устюге правоохранители раскрыли кражу из квартиры на улице Угловского.

46-летний мужчина рассказал на предварительном следствии, что прибыл в город по делам, но выпил и опоздал на паром. Ему стало холодно, и он решил вломиться в чужую квартиру. Вологжанин увидел подходящий деревянный дом, поднялся на второй этаж и в темноте нащупал на одной из дверей навесной замок, который позже вскрыл найденной железякой.

Войдя в комнату, мужчина сразу приметил тройной одеколон, выпил его и уснул на хозяйской кровати. В какой-то момент в дверь постучали - тогда проспавшийся с попойки незваный гость встрепенулся, собрал вещи и ушел. С собой мужчина зачем-то прихватил чужие продукты, женскую одежду, ртутный градусник, крем для рук «Бархатные ручки», тюбик мази «Троксевазин нео».

Как оказалось, стучала хозяйка жилища - женщина пришла домой около полуночи. В окнах горел свет, а квартира была закрыта изнутри. Устюжанка подумала, что ее сын заснул, поэтому не открывает, и ушла ночевать к знакомому. Наутро обнаружила пропажу имущества и открытую дверь.

Мужчина оказался ранее судимым: ему назначили 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.