В Кадуе мужчина отобрал у пенсионерки еду и убежал

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В Кадуе 72-летнюю женщину со страшными ранами увезла скорая с улицы Советской после ограбления. Как выяснилось, неизвестный подбежал к ней на улице и вырвал сумку с продуктами, стоимость которых составила более чем 220 рублей. В обмен женщина получила рваную рану кисти и ушибы.

Пострадавшей удалось уточнить приметы нападавшего для правоохранителей. В результате наряд ППС заметил похожего местного жителя. Им оказался нетрезвый 38-летний житель. Его задержали и теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф за грабеж, сообщает пресс-служба областного МВД.