Цех по производству топливных пеллет горел в Соколе

Фото: Управление МЧС России по Вологодской области

В Соколе 25 июля горел цех по производству топливных пеллет. Производство находится на улице Овражной, 42. О пожаре стало известно в 12.14.

На место выехали пожарные. Всего в ликвидации возгорания задействовано 22 пожарных, 6 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огнем повреждены наружная отделка цеха и отходы деревообработки - опилки.

Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.