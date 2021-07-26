Еще одно ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста произошло на Вологодчине

Еще одно ДТП случилось с участием мотоциклиста в Вологодской области. На сей раз в городе Соколе. 25 июля около двух часов ночи по тротуару улицы Советской мчался подросток. Около дома №, 38 он не справился с управлением, мотоцикл на скорости слетел с тротуара.

Выяснилось, что у подростка нет водительского удостоверения, мальчик был пьян и двигался без шлема на незарегистрированном в ГАИ мотоцикле «Motoland XR 250».

В результате падения подросток получил травмы тяжелой степени, он был госпитализирован в Сокольскую центральную районную больницу.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Тотемском районе погиб молодой мотоциклист, его пассажирка получила травмы.