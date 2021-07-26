Иномарка протаранила ЗИЛ с прицепом и попала под другую иномарку

ДТП с тремя пострадавшими произошло на трассе Москва-Архангельск в Грязовецком районе. 37-летний мужчина на «Nissan Navara» на большой скорости врезался в движущийся впереди автомобиль и вылетел на встречку. Там произошло еще одно столкновение.

ДТП произошло 24 июля в 21:50 часов на 394-ом километре автодороги М-8.

«Водитель “Nissan” не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ЗИЛ с прицепом под управлением мужчины 1973 года рождения.

От удара «Nissan» выкинуло на полосу встречного движения, там двигался «Volkswagen Tiguan» с мурманскими номерами.

В результате травмы получили водитель «Nissan» и его пассажиры – 29-летний и 30-летний молодые люди. Все они направлены на амбулаторное лечение.