Подросток в Череповце удрал из дома босым

В Череповце 12-летний подросток сбежал из дома через окно босым. Мать заявила в полицию. Мать пояснила, что сын находился у себя в комнате, а затем пропал. Она проверила комнату, но не обнаружила там школьника, окно было открыто. При этом обувь и вещи сына лежали на своих местах. Примета была слишком заметна, чтобы он смог долго расхаживать по улицам. Так что полицейские оперативно разыскали подростка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, мальчик обнаружен во дворе дома на улице Химиков, где раньше жила его семья. Школьника передали родственникам.