Иномарка вылетела с трассы, пострадала 10-летняя девочка

В ДТП пострадала девочка. Ребенок находился на переднем сиденье машины без удерживающего устройства.

ЧП случилось 23 июля в 15:40 часов в Вожегодском районе.

В 7 километрах от Вожеги в направлении Ерцево в аварию попала иномарка, которой управляла 39-летняя женщина. Kia Rio занесло на дороге, машину выкинуло в кювет. Травмы получила десятилетняя девочка. .

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД области, девочка находилась на переднем сидении без удерживающего устройства, ее госпитализировали в районную больницу.

Сотрудники напоминают, что перевозка детей с 7 до 11 лет на переднем сидении автомобиля разрешена только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.