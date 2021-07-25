Мошенники оставили без накоплений 65-летнюю вологжанку

65-летняя вологжанка осталась без накоплений. Она стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный по телефону представился работника банка. Он позвонил ей о подозрительных операциях на её счёте. Чтобы отменить операции, которые женщина не производила, нужно было сообщить данные своей карты. Спустя некоторое время с её счёта списали больше полумиллиона рублей.

Всего за сутки полицейские региона зарегистрировали пять заявлений о дистанционных мошенничествах. Мошенники стали богаче за счет доверчивых вологжан на сумму более миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.