Вологжанин узнал в суде сколько стоит выстрел в соседа из травматического пистолета

Стало известно сколько стоит стрельнуть соседу в живот. В Володе мужчина оказался на скамье подсудимых. Вологжанин использовал травматический пистолет как последний аргумент. Инцидент произошел 17 ноября 2019 года. На границе участка дома на улице Малиновой в поселке Майский Вологодского района в ходе внезапной ссоры на почве личной неприязни мужчина выстрелил в соседа из травматического пистолета. Первая пуля прошла мимо, а вторя попала в живот. Рана, к счастью, оказалась непроникающей. Она была расценена как средней тяжести вред здоровью, сообщает пресс-служба судов области.

Вологодский районный суд по п. з ч. 2 ст. 112 УК РФ назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

С осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей.