Молодой человек сбежал из оздоровительного лагеря "Лесная сказка"

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В Вологодской области ищут юношу, сбежавшего из оздоровительного лагеря "Лесная сказка", что находится в Череповецком районе. Он ушел с территории лагеря, место его нахождения неизвестно.

Ивану Костылеву 16 лет. Он покинул лагерь еще 13 июля. К поискам привлечены волонтеры поисково-спасательном отряде «Ты не один». Предположительно, он может находиться в Вологде.

Всех, кто может что-то пояснить по поводу местонахождения Ивана, просят позвонить на горячую линию поисковиков: 8911-505-68-98, либо по телефону полиции 102.