Два "Форда" сгорели в Вологде

Сначала загорелся "Форд Транзит" Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде сгорели машины. Происшествие случилось 23 июля около 13:00 на улице Северной, возле дома №22.

Сначала загорелся автомобиль «Форд Транзит» 2010 года выпуска, владельцем которого является 36-летний мужчина. От него загорелась иномарка «Форд Фьюжн», 2005 года выпуска, которая принадлежит женщине 49 лет. Обе машины оказались не застрахованы.

Машины полностью выгорели - повреждены салоны, моторный отсек, лакокрасочное покрытие, пластиковые элементы, колеса, лопнули стекла. На место выезжало 6 человек личного состава и 2 единицы техники

Получил ожоги владелец «Форд Транзит», он от госпитализации отказался.

Причиной пожара установлена - неисправность электрооборудования «Форд Транзит».

24 июля под Вологдой иномарка сгорела вместе с водителем.

Салон выгорел весь Фото: ГУ МЧС по Вологодской области