Под Вологдой иномарка вылетела с дороги и сгорела вместе с водителем

От машины осталась кучка обгоревшего железа Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Автомобиль "Митсубиси" вылетел с дороги и сгорел вместе с водителем в Вологодской области. Мужчине было 34 года.

В Вологодском районе, на 14 километре автодороги Кузнецовка — Большое село — Антоново, 24 июля около 4:50 утра автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево. Машина опрокинулась и загорелась. Водитель погиб в салоне автомобиля, 26-летний пассажир был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Вероятно, водитель не справился с управлением. О ЧП сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

22 июля в Харовске "Митсубиси" сбил велосипедиста. ЧП попало на видео.

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