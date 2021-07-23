В Харовске иномарка, выскочив на главную дорогу, сбила велосипедиста

О силе удара говоряи кузовные повреждения иномарки Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Харовске был сбит велосипедист. ЧП случилось 22 июля, после рабочего дня. В интернете появилась видеозапись ДТП, которая дает полное представление о случившемся.

Примерно в 17.20 в центре Харовска, на перекрестке улиц Советской и Ленина, темный внедорожник выскочил со второстепенной дороги на главную, со встречной полосы поворачивая налево. Но там двигался велосипедист. Сильным ударом велосипедист был откинут на встречку. К счастью, в тот момент там не было машин.

О силе удара свидетельствует разбитое лобовое стекло и левая фара машины.

Как сообщает областное УМВД, автомобилем "Митсубиси" управлял 51-летний местный житель, который грубо нарушил правила движения. В частности, он при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении велосипедисту.

В результате ДТП пострадал 45-летний велосипедист. С различными травмами он был госпитализирован в Харовскую ЦРБ.