За покупку сертификатов о вакцинации можно попасть в колонию

Пресс-служба УМВД России по Вологодской области рассказала об ответственности за преступления - продажу и приобретение сертификатов о вакцинации. Это является незаконным и предусматривает уголовную ответственность по ст. 327 УК РФ - Подделка, изготовление или оборот поддельных документов. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации можно получить максимальное наказание - два года лет лишения свободы. За покупку и хранение документа также грозит срок – до одного года лишения свободы.

Кроме того, если обладатель купленной справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. А если кто-то умрет по вине владельца справки, то нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Уважаемые вологжане - при выявлении фактов изготовления либо приобретения гражданами фиктивных сертификатов просьба сообщить в УМВД России по г. Вологде либо по телефону 02.