Жители Ростовской области ходили по домам вологжан и крали сбережения

Подозреваемые мужчины 19 и 29 лет Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде в полицию обратилась 60-летняя женщина. Она сообщила, что у нее из комода исчезли 260 тысяч рублей сбережений. По ее мнению, никто из родственников взять деньги не мог, зато недавно к ней заходил неизвестный и предлагал купить постельное белье.

Полицейским удалось разыскать двух подозреваемых и задержать их уже на территории Ярославской области. Преступным дуэтом оказались дядя и племянник из Ростовской области. Как выяснилось, 29-летний мужчина с 19-летним родственником приехали в областную столицу, чтобы под предлогом торговли высматривать накопления вологжан. Одной из жертв и оказалась пенсионерка. В то время как один мужчина рассказывал о товаре, второй шарил по квартире и нашел деньги. Наличные были обнаружены в их автомобиле ВАЗ-2107.

Наличность обнаружили в автомобиле мужчин Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Теперь правоохранители ищут и других пострадавших от действий этих мужчин на территории Вологодской, Ивановской и Ярославской областей. Если вам знакома эта история, позвоните в полицию «02» или в Вологде: 8 (8172) 76-30-14. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения за "Кражу в крупном размере".