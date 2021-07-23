В Вологде участковый предостерег пенсионерку от покупки вакцины

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В Вологде участковый уполномоченный Алексей Смирнов заметил в торговом центре на улице Мира пожилую женщину, которая очень нервно разговаривала по телефону. Пенсионерка хотела выполнить какие-то операции через терминал сотовой связи.

Полицейский заподозрил, что вологжанка могла говорить с преступниками - т.к. случаи дистанционного мошенничества происходят каждый день примерно по одной схеме. Мужчина решил обсудить с 72-летней пенсионеркой ее ситуацию и убедиться, все ли хорошо.

Выяснилось, что ей позвонил некий сотрудник медучреждения с печальными новостями: оказывается, у женщины нашли очень редкое и крайне опасное заболевание. Если она в самое ближайшее время не купит за 83 тысячи рублей специальную вакцину, то ее ждет близкий конец. Дама оказалась жизнелюбива и побежала в ближайший ТЦ, чтобы перевести деньги за лекарство. Тут ее и остановил Алексей.

Дмитрий Нестеров благодарит Алексея Смирнова Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Алексея Смирнова поблагодарил врио начальника УМВД по Вологде полковник полиции Дмитрий Нестеров за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.