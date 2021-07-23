В Шексне полицейские вынесли из огня женщину без сознания

Старший сержант полиции Денис Погодкин и сержант полиции Антон Смирнов Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В минувшую среду вечером наряд ППС проезжал по улице Зеленая в поселке Шексна с целью патрулирования района. Полицейские Денис Погодкин и Антон Смирнов вдруг заметили, что из окон одного из домов валит густой дым. Они сообщили о ЧП в дежурную часть, однако счет шел на секунды. Мужчины бросились в горящую квартиру взяв с собой огнетушитель из служебной машины.

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Жилплощадь обуяло пламя и густой дым, но спасителям удалось разглядеть женщину на полу. Она была уже в бессознательном состоянии. Пострадавшую на руках вытащили из пожара и потушили очаг возгорания. Вологжанку передали скорой помощи.

Без помощи сотрудников ППС женщина могла погибнуть в собственной квартире.