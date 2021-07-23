Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2021 16:51

В Шексне полицейские вынесли из огня женщину без сознания

Полицейские патрулировали улицы и заметили дым
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Старший сержант полиции Денис Погодкин и сержант полиции Антон Смирнов

Старший сержант полиции Денис Погодкин и сержант полиции Антон Смирнов

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В минувшую среду вечером наряд ППС проезжал по улице Зеленая в поселке Шексна с целью патрулирования района. Полицейские Денис Погодкин и Антон Смирнов вдруг заметили, что из окон одного из домов валит густой дым. Они сообщили о ЧП в дежурную часть, однако счет шел на секунды. Мужчины бросились в горящую квартиру взяв с собой огнетушитель из служебной машины.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Жилплощадь обуяло пламя и густой дым, но спасителям удалось разглядеть женщину на полу. Она была уже в бессознательном состоянии. Пострадавшую на руках вытащили из пожара и потушили очаг возгорания. Вологжанку передали скорой помощи.

Без помощи сотрудников ППС женщина могла погибнуть в собственной квартире.