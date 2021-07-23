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Происшествия23 июля 2021 16:06

На любимчика череповчан Севу ночью напали и повредили руку

Видеокамера засняла процесс
Евдокия САХАРОВА
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Фото очевидца для GorodChe

Фото очевидца для GorodChe

В Череповце мэр сообщил горожанам грустную новость. На Севу этой ночью было совершено нападение. Талисман хоккейной команды появился у Ледового дворца всего 2 недели назад. Под покровом ночи на беззащитного рысенка напали вандалы в количестве 2 особей. Один из них попытался ограбить Севу - отобрать у него клюшку, однако тот с хоккеем расставаться не спешил, поэтому оторвать спортинвентарь удалось только с рукой. Второй парень решил скрыться подальше от сомнительных действий друга, однако и не остановил его от роковой ошибки.

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В Череповце вандалы отломали руку рыси
В Череповце вандалы отломали руку рыси
Сева - талисман хоккейной команды Череповца

Далеко агрессору с клюшкой уйти не удалось. На противоправные действия отреагировала охрана учреждения. Неизвестного остановили и отобрали имущество. Сообщается, что вандалу все-таки удалось ускользнуть от секьюрити. Этим инцидентом занялось УМВД по Череповцу. Кроме того, есть запись с камер видеонаблюдения. Мэр города заявил в соцсетях: "Не сомневаемся, что у этой истории будет традиционное продолжение с извинениями и фразами: «Я не хотел, оно само сломалось»".

Вандалов в Череповце находят - это даже можно назвать местным видом спорта. Пострадавшего демонтировали и увезли на ремонт.