На любимчика череповчан Севу ночью напали и повредили руку

Фото очевидца для GorodChe

В Череповце мэр сообщил горожанам грустную новость. На Севу этой ночью было совершено нападение. Талисман хоккейной команды появился у Ледового дворца всего 2 недели назад. Под покровом ночи на беззащитного рысенка напали вандалы в количестве 2 особей. Один из них попытался ограбить Севу - отобрать у него клюшку, однако тот с хоккеем расставаться не спешил, поэтому оторвать спортинвентарь удалось только с рукой. Второй парень решил скрыться подальше от сомнительных действий друга, однако и не остановил его от роковой ошибки.

Смотреть видеосюжет В Череповце вандалы отломали руку рыси

Далеко агрессору с клюшкой уйти не удалось. На противоправные действия отреагировала охрана учреждения. Неизвестного остановили и отобрали имущество. Сообщается, что вандалу все-таки удалось ускользнуть от секьюрити. Этим инцидентом занялось УМВД по Череповцу. Кроме того, есть запись с камер видеонаблюдения. Мэр города заявил в соцсетях: "Не сомневаемся, что у этой истории будет традиционное продолжение с извинениями и фразами: «Я не хотел, оно само сломалось»".

Вандалов в Череповце находят - это даже можно назвать местным видом спорта. Пострадавшего демонтировали и увезли на ремонт.