Массовый сбой в системе связи и интернета произошел в Вологодской области

Десятки тысяч человек остались без интернета.

23 июля было зафиксировано сразу два повреждения волоконно-оптической линии, принадлежащей Ростелекому. Одна из них на участке Кириллов - Вологда, вторая - Вологда - Череповец. На место выехали аварийно-восстановительные бригады.

Предварительная версия случившегося - линии повреждены сторонними организациями при проведении несогласованных земляных работ.

Обнародована цифра - 58 664 абонентов остались без интернета, 7 693 предприятий региона - без связи. Более 25 тысяч абонентов могут испытывать сложности с доступом к IP-телевидению и другим услугам связи.