84-летний путешественник на самодельном паруснике сел на мель под Череповцом

Дедушка сбежал от бабушки, но сел на мель

Самодельный парусник сел на мель под Череповцом, капитаном оказался пенсионер из Нижнего Новгорода. На помощь поспешили спасатели. Инцидент произошел 22 июля возле острова Карагач. .

Владелец самодельного парусного судна «Гралица» позвонил в службу спасения. На место выехали спасатели.

Капитаном оказался 84-летний пенсионер из Нижнего Новгорода.Оказалось, летами он путешествует. В давине годы он жил в Череповце, работал на предприятии «ФосАгро», так что Вологодчину знает и любит. Пошутил, что каждый год "от бабушки убегает сюда".

Маршрут путешественника неблизок: с Нижнего Новгорода идет вверх по Волге, проходит Рыбинское водохранилище, выходит в Суду.

- Он пришвартовался у Каргача, а ночью воду угнало, судно оказалось на мели. Попросил о помощи. С помощью спасательного катера сняли его с мели. Пенсионер продолжил путешествие, — рассказал cherinfo.ru Дмитрий Санакоев, директор спасательной службы Череповца.

Кстати, яхта имеет весьма поэтичное название. В словаре Даля есть такое значение слова: "Гралица - отражение на море солнечного или лунного света столбом".

Как раньше писала "Комсомолка", под парусом путешествует Леонид Пластинин мечтал о собственной яхте почти 40 лет, три года работал над ее созданием в собственной квартире.

Это уже вторая яхта на его счету и седьмое судно, в строительстве которого он принимал участие.