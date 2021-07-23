Вологжанка получила срок за пять ударов отверткой

Женщина признала свою вину

Вологжанка пять раз воткнула отвертку в пенсионера и попала под суд. Ей вынесен приговор, сообщает пресс-служба судов.

Вечером 7 апреля 2021 года в квартире на Пролетарской улице в поселке . Вохтога Грязовецкого района было весело - в гостях у пенсионера были дамы.

Однако мужчина уснул, а когда проснулся около 4-5 утра, то на теле обнаружил раны, кровь уже запеклась. Затем на пороге появились вчерашние гости и вызвали скорую.

Женщина рассказала суду, что в ходе застолья они с хозяином квартиры поссорились и она нанесла удары отверткой, убивать его не хотела. Потом они ушли.

Грязовецкий районный суд по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ назначил женщине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.