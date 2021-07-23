Водитель центра соцобслуживания сел за руль нетрезвым и убил людей

Трагедия произошла в Сокольском районе в январе 2021 года. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области вынесен приговор водителю центра соцобслуживания. Он устроил ДТП, в котором погибли пассажиры. Мужчина отправлен в колонию-поселение на 8 лет. Сокольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Нюксеницы. Утром 25 января 2021 года в Сокольском районе на 4 км автодороги Чекшино-Тотьма водитель Chevrolet Niva, двигаясь со стороны Тотьмы, выехал на полосу встречного движения, где двигался автомобиль TOYOTA RAV4.

При столкновении пассажиры Niva 49-летняя женщина и 9-летний ребенок погибли. Остальные пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Оказалось, водитель был нетрезв

Сын погибшей рассказал, что его мать работала в БУ СО ВО КЦСОН Нюксенского района. В тот день она сопровождала мальчика и его маму в Вологду в больницу.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

За потерпевшим суд признал право на удовлетворение иска о компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов области.