Череповецкие водители оденутся в голубую униформу

Череповецкие водители автобусов будут носить униформу. Об этом сообщаю коллеги - журналисты "Череповецкой истины".

Они догадались об этом по объявленному конкурсу на поставку рубашек - поло голубого цвета.

Тендер объявило муниципальное автотранспортное предприятие Череповца № 1456.

Пока перевозчики намерены закупить 386 футболок.

Тендер дает представление о мужчинах, которые работают в автопредприятии. Самое большое количество, 122 штуки, поло имеет размер XXL, это примерно 52-54 размер мужской одежды.

92 штуки приобретут размером 54-56 или 3XL , еще 52 - размер 58-60 или 4XL.

Некрупных водителей - около трети, а поло 46-48 размера закупят лишь 8 штук.

Женщины в соцсетях уже задают вопрос - сколько поло положено для каждого водителя. Удобней бы, чтобы их было 5 штук - на всю рабочую неделю. Но, очевидно это не так: общее число на 5 не делится. Все числа делятся лишь на 1 и 2. Соответственно, стирать униформу придется едва ли не каждый день.