В Череповце в выходные будут ремонтировать деформационные швы на путепроводе

Городской департамент ЖКХ сообщает, что движение на крупнейшей транспортной артерии будет ограничено практически на все выходные. 23 июля вечером начнутся ограничения движения транспорта по путепроводу на Кирилловском шоссе. На мосту начнутся работы - будут ремонтировать деформационные швы.

Неудобства начнутся с 21 часа 23 июля, работы закончат к 18 часам 25 июля. Полностью дорогу не перекроют, движение будет осуществляться то в одну, то в другую сторону.

Объехать участок ремонта можно будет по одной полосе в каждую сторону.