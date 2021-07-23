Резиновое Козицино: на городском кладбище хоронят на месте дорожек

Фото: Юрий Кутырёв

На Козицинском кладбище в Вологде, вероятно, из-за нехватки мест, начали хоронить в промежутках между могилами. Могилу роются в местах, где раньше были дорожки. Информация появилась в соцсетях и подкрепляется фотографиями.

— Козицинское кладбище значительно отличалось от Пошехонского наличием асфальтированных дорог и дорожек. Но теперь и на дорожках начали захоранивать и людям, приехавшим проведать родственников придётся проходить к могилам уже не по асфальту, а по грязи после дождя, — пишет Юрий Кутырёв.

В пресс-службе городской администрации подтвердили наличие проблем: кладбищу требуется «реконструкция, связанная с увеличением количества мест».

"На июньский сессии Вологодской городской Думы выделены финансовые средства для реконструкции нового Козицинского кладбища с увеличением его площади на 7.5 га. В настоящее время МКУ «Градостроительный центр города Вологды» проводит конкурсные процедуры для определения подрядчика на выполнение строительных работ. До выполнения работ по расширению кладбища МКУ «Ритуал» используются возможные резервы для проведения захоронений, при этом обязательно сохраняется возможность прохода к существующим захоронениям", — цитирует сайт NewsVo комментарии городских властей.

Обещания строительства нового кладбища слышались и ранее. Начать работы власти обещали «не раньше 2019, но и не позднее 2020 года». Деньги на проектирование нового городского кладбища уже выделялись - 4 500 000 рублей.

В декабре 2017 года в администрации города признавались, что ресурсы действующего кладбища будут выработаны уже в конце 2019 года. Однако новое кладбище не появилось до сих пор.