В Вологде стали известны адреса переходов, где появятся умные системы

Схема работы Фото: администрация города Вологды

В Вологде при проведении конкурсных процедур на установку умных пешеходных переходов удалось сэкономить 4,8 млн рублей, поэтому вместо 13 систем установят 18.

Адреса дополнительных 5 переходов:

- ул. Карла Маркса - ул. Мудрова (Парк Ветеранов);

- ул. Северная - ул. Городской Вал (МОУ «СОШ № 17»);

- ул. Конева, 15 (Дворец спорта);

- ул. Псковская, 7а (Путь следования к ДС и Школам);

- ул. Ярославская - ул. Возрождения (МОУ «СОШ № 16»).

Решение об установке новых умных пешеходных переходов приняли на Градостроительном совете при Губернаторе. На работы выделено 16,5 млн рублей из областного бюджета. Системы смонтируют к новому учебному году на 13 участках: вблизи школ №№ 5, 7, 8, 11, 13, 16, 24, 25, 30, лицея 32, детских садов №№ 80, 111 и у стадиона «Локомотив».

Ранее, на средства бизнеса были установлены системы на перекрестках улиц Ленинградская - Благовещенская и Мохова - пр. Победы - аварийность на участках снизилась в несколько раз.