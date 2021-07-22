Сердце для сбора крышек появилось в Вологде на улице Конева

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В Вологде появилось красное металлическое сердце, которое позволит местным жителям жить чуть более экологически осознанно. Некоммерческая организация «Мама может» в начале 2020 года инициировала проект «Крышки Иришки». За это время активисты умудрились собрать 2 тонны пластиковых крышек, которые ушли на переработку.

Теперь вологжане могут оставлять крышки в сердечке у Дворца Спорта на улице Конева. Из переработанного пластика будут созданы пакеты или даже тротуарная плитка. Полученные средства направят на благотворительные акции и покупку товары для уроков ОБЖ в детские сады и школы Вологодчины.

«Сердце изготовлено на народные пожертвования, денежки присылали в организацию «Мама может» кто сколько мог - и по 50, и по 500 рублей. Оставшуюся сумму оплатили предприниматели», - рассказала руководитель НКО Любовь Чусова.