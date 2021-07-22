Под Вологдой задержали мужчину с полкило мефедрона

Фото УФСБ по Вологодской области

В Вологодском районе местная ФСБ задержала 28-летнего мужчину, который при себе имел 554 грамма синтетического наркотика под названием мефедрон.

Фото УФСБ по Вологодской области

Наркокурьер забрал полкило запрещенного вещества из тайниковой закладки под Вологдой. На место он прибыл на автомобиле знакомого, который не знал, чем промышлял его друг. Вещества планировалось сбыть мелкими партиями наркоманам города Вологды.

Теперь мужчине грозит 15-20 лет лишения, либо даже пожизненное заключение.