Никольчанин получил условный срок за кинутое полено

-

В Никольском районе Вологодской области конфликт соседей окончился судебным процессом.

6 марта подсудимый с женой узнали, что сосед ругался с их родственницей. Супруги решили лично разобраться в ситуации и приехали к дому. Сосед со своим сыном и братом в это время пилили дрова. Как заявил подсудимый, он толкнул одно из поленьев для привлечения внимания. Якобы оно покатилось к ногам соседа, а тот махнул в его сторону пилой. После чего разговора не вышло и они уехали.

Однако в ходе очной ставки мужчина все-таки признал, что полено было именно брошено в направлении соседа. После произошедшего врачи диагностировали у пострадавшего перелом пальца ноги.

Как рассказал потерпевший, конфликт с соседями возник на почве того, что они сломали забор и выкопали септик на чужом участке. По статье Уголовного кодекса "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" мужчине назначен 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.