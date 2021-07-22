Вологжанка отдала мошенникам более миллиона кредитных рублей

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21 июля в полицию города Вологды пришла 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что она стала жертвой мошенников, и на ней теперь висят кредиты на сумму 1 миллион 250 тысяч рублей.

Оказалось, что вологжанке поступил звонок от неизвестного, который представился полицейским. Мужчина сообщил ей, что преступники оформили на ее имя кредит. Для того, чтобы злоумышленникам ничего не досталось, необходимо взять в банке другой крупный кредит и перевести все полученные деньги на особые счета.

Пострадавшая беспрекословно выполнила все указания "правоохранителя". Потом она конечно осознала свою ошибку, но было уже поздно. Будьте бдительны. Об этом инциденте сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области. За минувшие сутки в полицию с заявлением о дистанционном мошенничестве пришли пятеро вологжан.