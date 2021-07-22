На дороге из Вологды в Грязовец появится велодорожка

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21 июля чиновники обсудили трассу «Вологда – Ростилово» на пресс-конференции по безопасности дорожного движения. Правительство Вологодской области планирует обустроить отдельную велодорожку на этой автодороге, чтобы обеспечить безопасность велосипедистов, которых становится только больше. Теперь и любители экологичного транспорта смогут путешествовать, не боясь каждую секунду быть сбитыми.

В 2021 году на трассе «Вологда – Ростилово» будет проведен ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги»: обновят асфальт, установят искусственные неровности и сигнальные столбики. Все для минимизации числа дорожно-транспортных происшествий.