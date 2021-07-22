Свыше 190 миллионов рублей поступило дополнительно в казну Вологды

22 июля прошла внеочередная сессия Вологодской городской Думы

Свыше 190 млн рублей поступило дополнительно в казну города. 22 июля состоялась внеочередная сессия Вологодской городской Думы. Депутаты решали, куда направить полученные средства.

Так, в казну города поступила областная субсидия на ремонт тротуаров – 100 миллионов рублей. Напомним, инициативу озвучил Губернатор Олег Кувшинников в канун Дня города во время объезда города – он посетил ключевые объекты социального строительства.

Как напомнил Глава города Вологды Юрий Сапожников, ранее по проекту «Городские тротуары», который был инициирован фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании, областной столице было направлено 70 миллионов рублей. В перечне работ – 24 участка. Сейчас они в разной степени готовности, но все будут приведены в порядок в срок до 10 октября.

Полученные сейчас 100 миллионов рублей на ремонт тротуаров также нужно истратить в этом сезоне. Так что Департаменту городского хозяйства предстоит оперативно провести конкурсные процедуры.

Кроме того, народные избранники внесли изменения в положение о порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества. Сейчас на добровольный демонтаж объекта, если он мешает аварийно-восстановительным и ремонтным работам, будут даваться 4 дня.

Как уточняет пресс-служба городской Думы, срок исчисляется со дня опубликования соответствующего постановления в газете «Вологодские новости».