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Экономика22 июля 2021 15:31

Свыше 190 миллионов рублей поступило дополнительно в казну Вологды

Больше половины этой суммы будет направлено на ремонт тротуаров
Иван Чухнин
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22 июля прошла внеочередная сессия Вологодской городской Думы

22 июля прошла внеочередная сессия Вологодской городской Думы

Свыше 190 млн рублей поступило дополнительно в казну города. 22 июля состоялась внеочередная сессия Вологодской городской Думы. Депутаты решали, куда направить полученные средства.

Так, в казну города поступила областная субсидия на ремонт тротуаров – 100 миллионов рублей. Напомним, инициативу озвучил Губернатор Олег Кувшинников в канун Дня города во время объезда города – он посетил ключевые объекты социального строительства.

Как напомнил Глава города Вологды Юрий Сапожников, ранее по проекту «Городские тротуары», который был инициирован фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании, областной столице было направлено 70 миллионов рублей. В перечне работ – 24 участка. Сейчас они в разной степени готовности, но все будут приведены в порядок в срок до 10 октября.

Полученные сейчас 100 миллионов рублей на ремонт тротуаров также нужно истратить в этом сезоне. Так что Департаменту городского хозяйства предстоит оперативно провести конкурсные процедуры.

Кроме того, народные избранники внесли изменения в положение о порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества. Сейчас на добровольный демонтаж объекта, если он мешает аварийно-восстановительным и ремонтным работам, будут даваться 4 дня.

Как уточняет пресс-служба городской Думы, срок исчисляется со дня опубликования соответствующего постановления в газете «Вологодские новости».

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