Город убирает за предпринимателями брошенные рекламные конструкции

И это безобразие - снесли. Фото: ВКонтакте, ВАдим Германов.

Мэр Череповца Вадим Германов сообщает на своей странице, что силами города продолжается уборка за предпринимателями. Брошенными хозяевами оказались многочисленные рекламные конструкции. Одна из них, крупногабаритная, трехсторонняя, - на перекрестке улиц Парковой и Ломоносова. К ней специалисты не решались подступиться из-за больших размеров. Однако и она оказалась повержена.

Сейчас в Череповце снесено около сотни рекламных конструкций. До конца августа будут снесены еще 17 незаконных рекламных установок, в том числе, два видеоэкрана, пообещал мэр.